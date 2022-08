Lo Monaco sulla Serie A: “Vedo una griglia a quattro per lo scudetto”

Pietro Lo Monaco, ex direttore generale del Catania, ha espresso il suo parere sulla lotta scudetto della Serie A 2022-23, con le big in prima fila. Queste le parole a TMW: "Chi vedo in pole per lo Scudetto? Vedo una griglia a quattro: Roma, Inter, Milan e Juventus. E un gradino sotto Napoli, Lazio e Fiorentina". Milan, duello con l'Inter per un obiettivo: le ultime news di mercato >>>