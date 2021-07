Lo Monaco: “Scudetto? Dico Juve. Milan e Inter hanno problemi di bilancio”

Il direttore sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato della corsa scudetto della prossima Serie A. Queste le dichiarazioni sul Milan e non solo

Il direttore sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato della corsa scudetto della prossima Serie A. Queste le dichiarazioni sul Milan e non solo ai microfoni di 'Radio Bianconera': "La Juve sicuramente resta la squadra da battere. L'Inter sicuramente si riproporrà, ha vinto il campionato, ma i nerazzurri come le altre squadre hanno il problema del bilancio. È la prima volta che vedo una presa di coscienza del genere da parte del calcio italiano sulla necessità di ridurre i costi. Ci sono società che si portano dietro situazioni pesanti come Inter e Milan, i rossoneri hanno già cominciato una riduzione dei costi da un paio d'anni. La Juve resta la candidata primaria".