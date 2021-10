Lo Monaco: “Milan? Non ha le caratteristiche per dettare legge in Europa”

Il dirigente Pietro Lo Monaco, intervistato da tuttomercatoweb, ha parlato del percorso del Milan in Champions League

Il dirigente Pietro Lo Monaco ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Lo Monaco ha parlato del percorso del Milan di Stefano Pioli in Champions League: "Il Milan è una buona squadra ma non mi sembra che abbia le caratteristiche per dettare legge in campo europeo". Intanto ha parlato Stefano Pioli in conferenza stampa. Il tecnico annuncia diversi indisponibili.