Bologna-Milan, Pioli: “Meglio un viaggio impossibile che non partire” | LIVE NEWS

Stefano Pioli presenta i temi principali di Bologna-Milan in conferenza stampa a Milanello. Tutte le sue dichiarazioni in diretta

Su Ibrahimovic: “Ibra ha bisogno di f giocare e allenarsi. Si allena da una settimana. Il minutaggio sarà in crescendo, ma devo decidere chi far partire”

Sul momento difficile: “ Non è un periodo difficile, può capitare durante una stagione impegnativa. Abbiamo un organico completo. Chi parte per domani è forte. Abbiamo buoni cambi”

Se hanno capito gli errori: “Sicuramente abbiamo capito gli errori. Siamo consapevoli che in due situazioni siamo stati mediocri. Abbiamo concesso troppe palle perse. E poi siamo stati poco compatti dietro. Abbiamo lavorato e capito cosa non ha funzionato”.

Se è meglio concentrarsi sul campionato: “Non pensiamo di scansarci in Champions e pensare al campionato. È meglio intraprender un viaggio impossibile che non partire, daremo sempre il massimo”.

Che Bologna si aspetta: “Stanno bene e hanno avuto tutta la settimana per preparare la partita. Dobbiamo rimanere concentrati in entrambe le fasi”.

Se si sente tranquillo di avere una squadra forte: “Anche se perdiamo so che siamo forti. Sono deluso, ma convinto che abbiamo una squadra che sa riprendersi, giocare a calcio e giocare come sa”.

