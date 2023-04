Lo Monaco: “Fa onore avere due squadre in semifinale di Champions”

Intervistato dai microfoni di TMW, Pietro Lo Monaco ha parlato della semifinale di Champions League tutta italiana tra Milan e Inter : " Non vedevamo una cosa del genere da decenni. È bello, fa onore al nostro calcio seppur bistrattato. È motivo di orgoglio avere due squadre in semifinale di Champions".

Il dirigente sportivo ha poi continuato, ipotizzando i possibili cambi di panchina per la prossima stagione: "Probabilmente l’Inter. Però poi vai a vedere che la squadra è in semifinale di Champions e si sta giocando la Coppa Italia. Per quanto riguarda il Milan, Pioli al di là di un appannamento fisiologico è li, in piena lotta per tanti obiettivi: un cambio mi suonerebbe come una sorpresa”