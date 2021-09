Liverpool-Milan, Kjaer: “Siamo più forti dell’anno scorso”

Simon Kjaer, difensore rossonero, ha parlato alla vigilia di Liverpool-Milan ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha detto

Simon Kjaer, difensore, ha parlato a Sky Sport alla vigilia di Liverpool-Milan. Ecco cosa ha detto Kjaer "Abbiamo fatto un ottimo lavoro, siamo cresciuti tanto come squadra e alla fine siamo tornati in Champions. Siamo orgogliosi di esserci, ora dobbiamo dimostrare chi siamo, non siamo qui in vacanza".