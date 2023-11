Lippi sullo Scudetto: “Juventus e Inter superiori. Non escluderei il Milan”

Marcello Lippi, ex storico allenatore della Nazionale, ha parlato della corsa scudetto in particolare di Inter e Juventus, citando il Milan

Marcello Lippi , storico ex allenatore anche della Nazionale, ha parlato della corsa scudetto, in vista della sfida tra Inter e Juventus . Ecco il sue paroel a Radio TV Serie A dove ha citato anche il Milan e il Napoli .

"Juventus e Inter danno la sensazione di essere superiori alle altre, però ci sono anche Milan e Napoli a giocarsi lo scudetto. Sarà una sfida fino alla fine del campionato. L'Inter ha dimostrato di essere molto forte, la Juve anche e in più ha il vantaggio di non avere le Coppe. Perònon escluderei il Milan".