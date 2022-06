Lippi: “Pioli sa entrare nella testa dei giocatori. Su Tonali…” | News

Intervistato da 'Tuttomercatoweb', Marcello Lippi ha rilasciato delle dichiarazioni sui giovani e sul Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Scoprire i giovani è sempre positivo, il problema è che con le loro squadre non fanno esperienza internazionale, l'unico modo è farli giocare con l'Italia. Quando ero io ct sceglievo tra il 65/70% di stranieri e il resto di italiani, ora il contrario. Se non fanno esperienza non serve a niente. Pioli? Lui è allenatore molto bravo e persona intelligente. Quelli bravi non lo sono per la tattica ma perché entrano nella testa dei calciatori e lui sa farlo. Tonali sarà un grande giocatore". Milan, un ritorno di fiamma per la trequarti: le ultime news di mercato