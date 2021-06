Lippi: “Nazionale? Donnarumma è un grande portiere, non si farà distrarre”

Marcello Lippi, ex commissario tecnico della Nazionale italiana, ha parlato del portiere degli azzurri Gianluigi Donnarumma

Marcello Lippi, ex commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, ha parlato degli azzurri e di Gianluigi Donnarumma. Queste le sue parole ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. "Abbiamo un grande portiere: Donnarumma. Sarebbe bello che trovasse subito una squadra per dedicarsi solo all'Europeo, anche se mi sembra non si lasci distrarre". Chiaro e dritto al punto, come sempre, il c.t. campione del mondo nel 2006.