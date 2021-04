Lippi: “L’avvocato Agnelli andava a vedere Inter e Milan” | News

Le ultime notizie sul Milan. Durante un'intervista, Lippi ha rivelato una curiosità relativa all'ex presidente della Juventus Agnelli

Marcello Lippi, intervenuto a 'Ricomincio dal No', ha rivelato una curiosità che vede coinvolti l'ex presidente della Juventus Gianni Agnelli e il Milan. Queste le parole dell'ex c.t. dell'Italia. "L'Avvocato era troppo forte, era fantastico. Lui non veniva neanche a vedere la Juve, andava a vedere l'Inter e il Milan. Questo perché, quando andai alla Juve nel 1994, erano dieci anni che non vinceva lo scudetto. L'Avvocato un giorno era a vedere l'Inter, gli fecero una domanda. 'La Juve come la vede?'. In quell'anno la Ferrari stava andando male, un po' come ora, e rispose in questo modo. 'Mah, è più facile che vinca il Mondiale la Ferrari che lo scudetto la Juve'. Siamo diventati campioni d'Italia. Alla fine dell'anno l'Avvocato venne a salutare e festeggiarci. Quando andai a salutarlo lui disse: 'Vedete quel signore là? Al 99% è merito suo se abbiamo vinto il campionato".