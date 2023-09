Lippi: “Juventus terza favorita per lo Scudetto dietro a Inter e Milan”

Marcello Lippi, ex CT dell'Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla lotta Scudetto, parlando di Milan, Inter e Juventus

Marcello Lippi , ex CT dell' Italia , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Calcio Saudita', soffermandosi sulla lotta Scudetto . Secondo il tecnico italiano la Juventus , senza coppe, potrebbe competere con Milan e Inter nel corso di questa stagione per il tricolore. Ecco, dunque, le sue parole.

Le parole di Marcello Lippi sulla lotta Scudetto

"La Juve ha le caratteristiche di sempre: grande voglia di lottare e un mix interessante tra giovani e giocatori già affermati. E poi non ha le coppe, quindi potrebbe essere la terza squadra, dietro Inter e Milan, a lottare per lo scudetto".