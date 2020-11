Lille-Milan, Castillejo: “Non ho più dolori, contento a metà” (Milan TV)

MILAN NEWS – È finita 1-1 Lille-Milan. Un pareggio comunque positivo per i rossoneri in ottica qualificazione. A fine match, ai microfoni di Milan TV ha parlato Samu Castillejo: “Peccato per la distrazione, che non ci fa portare i tre punti a casa, ma abbiamo controllato la partita dall’inizio alla fine. Contento per come abbiamo giocato e per il carattere dimostrato oggi. A parte il gol, sono contento perché sto tornando a giocare senza i dolori. Soprattutto a inizio stagione è stato pesante, voglio aiutare la squadra. In questi giorni abbiamo preparato la partita è le ripartenze, speravo che Ante me la desse e me l’ha data. Mi sto riprendendo da questi dolori, per un giocatore sia fisicamente che mentalmente mandano giù. Ora mi sento bene”.

