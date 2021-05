L’ex compagno di Ibrahimovic: “I giovani si cag****** a giocare con lui”

Jonathan Dos Santos, ex compagno di Zlatan Ibrahimovic ai LA Galaxy, non ha speso parole esattamente al miele nei confronti dello svedese

Questione di leadership. In diverse interviste Zlatan Ibrahimovic ha sempre dichiarato di non mostrarsi affatto morbido nei confronti dei compagni di squadra che non danno il massimo. La sua mentalità gli impone di spronare la sua squadra fino all'inverosimile, a rischio di sembrare arrogante. Proprio di questo aspetto ha parlato Jonathan Dos Santos , ex compagno di Zlatan ai LA Galaxy. Ai microfoni di 'Marca', il messicano ha così sentenziato: "Se devo essere sincero preferisco lo stile del Chicharito. Zlatan ... wow! .. i giovani si cagavano i pantaloni quando dovevano giocare nella sua squadra . Sapevi che si sarebbero innervositi, che se avessero perso un passaggio li avrebbe rimproverati e credo che per loro sia stato difficile".

"Chicharito è più positivo, Zlatan è stato un po' più negativo, ma lo era perché cercava di aiutare e migliorare i compagni di squadra. Ogni persona è diversa, ad alcuni piace essere sgridato più o meno, ma Chicharito in quel senso è molto positivo. Io che mi alleno tutti i giorni con lui, in campo, mi arrabbio anche quando non siamo concentrati e credo che per concentrarci un urlo ogni tanto non faccia male. Allo stesso tempo cerchiamo di essere sempre positivi. Quest'anno quello che ci ha aiutato è essere positivi in tutto sensi, aiutandosi a vicenda . Chicharito è un leader dentro e fuori dal campo. E penso che il suo sia il modo migliore per far crescere i giovani, e noi ne abbiamo tanti".