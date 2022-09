Lewandowski su Kiwior: “Non sapevo chi fosse, poi l’ho visto giocare…”

Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona, si è detto sorpreso dalle straordinarie qualità del compagno di nazionale Jakub Kiwior. Il polacco ha ammesso di non conoscere il difensore in forza allo Spezia; anche per questo motivo la sua prestazione contro l'Olanda lo ha stupito in positivo. Il giocatore classe 2000, nelle scorse sessioni di calciomercato, è stato spesso accostato al Milan come rinforzo per il reparto arretrato. Ecco le dichiarazioni.