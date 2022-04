Lewandowski: “Futuro? Non è una situazione facile, ci sarà un confronto”

Quale sarà il futuro di Robert Lewandowski? L'attaccante non è certo della sua permanenza al Bayern Monaco: le dichiarazioni

Rischia di scatenarsi un'asta internazionale intorno a Robert Lewandowski . Il fenomenale attaccante del Bayern Monaco, che ha segnato più di 100 gol in Bundesliga nelle ultime tre stagioni, può davvero cambiare casacca dopo otto anni. C'è molta incertezza sul futuro del polacco, che ha il contratto in scadenza nel 2023 . Lo stesso giocatore, dopo la vittoria del campionato tedesco da parte della sua squadra, si è detto più che dubbioso in merito a dove giocherà nella prossima stagione. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Sky Deutschland'.

"Entrambe le parti devono volere che io resti. Devo dire che per me non è una situazione facile. A breve credo che succederà qualcosa. So solo che a breve ci sarà un confronto, ma non so cosa accadrà. Non mi è stato detto nulla finora sul mio contratto e sul mio futuro".