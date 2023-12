Letizia: “Milan, Krunić merita grande rispetto. Non è Busquets, ma…”

Letizia: "Krunić se ne andrà da colonna del Milan"

"Non era Busquets prima, non è Bertolacci oggi. Rade Krunić merita rispetto, a maggior ragione se la sua avventura in rossonero, come sembra, fosse arrivata all’ultimo mese. Una storia felice, che non deve essere rivista in negativo solo per gli ultimi mesi in cui a Rade è stato chiesto di fare il salvatore della patria in mezzo al campo per mancanza di alternative".