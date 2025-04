Letizia: 'Adli è da vendere o no? Al Milan serve fare cassa ma... vi spiego'

Il dubbio di Letizia: "E se tornasse Adli? Uno come lui farebbe bene al Milan"

"Vedremo cosa faranno con Saelemaekers e Adli rientra in questo bilancio. Io sono combattuto, da una parte vi dico che abbiamo bisogno di soldi, proprio per evitare di andare a vendere giocatori molto più forti e utili. Dobbiamo cercare di racimolare quei 50/60 milioni da questi giocatori qui, da Kalulu ad Adli, i Chukwueze, gli Okafor. Se riuscissimo in questa impresa andremmo a pareggiare il buco dal nono posto in campionato. Dall'altra vi dico anche che un giocatore della qualità di Adli quest'anno è mancato. A centrocampo mi aspetto comunque un innesto, ma avere un rincalzo della qualità di Adli, un ragazzo di 25 anni, non sarebbe male. Non so se con 10 milioni riusciremmo a prendere un 25enne che conosce l'ambiente, conosce il campionato, che ha anche un ruolo nello spogliatoio. Altrimenti facciamo sempre lo stesso errore".