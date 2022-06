Leonardo: “Con Galliani al Milan è stato come andare all’università”

Leonardo , ex giocatore, allenatore e dirigente del Milan , ha ricordato i suoi trascorsi nel management rossonero con Adriano Galliani . Lo ha fatto durante una lunga intervista rilasciata a 'L'Équipe' oggi in edicola.

"Sono stato 13 anni al Milan da giocatore, allenatore e dirigente. Lì mi sono formato come dirigente. Adriano Galliani mi ha dato un'opportunità rara nel calcio. Mi ha messo al suo fianco ed è stato per me come frequentare l'università", ha esordito Leonardo, di recente esonerato dall'incarico di direttore sportivo del PSG.