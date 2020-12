Legrottaglie: “Romagnoli il nuovo Nesta? No, non è un top player”

L’ex Milan Nicola Legrottaglie parla del momento dei rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’ex difensore Nicola Legrottaglie, oggi allenatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Stadio Aperto.

Dove può arrivare il Milan?

“I meriti non sono solo di Ibrahimovic, ma dell’ambiente che, mentre si parlava di Rangnick, ha capito come lavorava Pioli. Oggi ormai si guarda il curriculum e solo i risultati degli ultimi anni, ma c’è da capire uno come lavora, il percorso metodologico e come valorizza i giocatori. Hanno capito che Pioli andava nella direzione di far crescere i giovani senza chiedere nulla alla piazza: tutto questo, senza i tifosi a San Siro che spesso danno pressione. Ibra non è quello di 16 anni fa, non prendiamoci in giro: l’ho marcato e per la forza che aveva era un extra-terrestre. Il fatto è che Pioli ha costruito intorno a lui un sistema che gli garantisce di essere ancora determinante: se il Milan giocasse diversamente, potrebbe andare anche in difficoltà. Ecco perché è di Pioli il grande merito. Le scelte della società sono andate poi su giocatori cui nessuno dava due lire ma che oggi si stanno dimostrando di grande livello. Il margine per migliorare c’è: secondo me a gennaio andranno a toccare qualcosa, e non ho dubbi che lotteranno fino alla fine per lo Scudetto”.

Romagnoli può fare un ulteriore step?

“A 25 anni ormai non puoi trasformarlo nel nuovo Nesta… Sicuramente puoi migliorarlo. Ha delle caratteristiche che non si sposano con i top player della difesa, e nessuno nella difesa rossonera ha quel profilo, ma giocando di reparto stanno facendo molto bene. Per puntare a livelli più alti, un ritocco di grande spessore in difesa servirebbe”.

