Milan, nuovo assetto di quote nella Project Redblack: Elliott resta al 95%

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nuovo assetto di quote nella Project Redblack, società lussemburghese controllata dal fondo Elliott. Come riportato dal sito ‘Calcio e Finanza‘, dai documenti depositati al registro delle imprese del Lussemburgo è emerso che, dopo l’esercizio dell’opzione call sulle azioni di classe C di Project Redblack in portafoglio a Blue Skye da parte di Elliott, il fondo guidato da Paul Singer ha varato una redistribuzione di tali titoli (destinati per statuto a trasformarsi in azioni di classe A) tra i due veicoli, King George e Genio, utilizzati per investire nella società lussemburghese.

L’opzione call sulle azioni di classe C era infatti in capo a King George, che l’ha esercitata al prezzo simbolico di 1 euro lo scorso 20 novembre – riporta sempre ‘Calcio e Finanza‘. Attraverso l’esercizio della call King George è salito così all’80,73% di Project Redblack mentre Genio era rimasto stabile al 15%. Lo scorso 1 dicembre King George ha poi ceduto a Genio 1.647 azioni di classe C (destinate per statuto a trasformarsi in azioni di classe A), ristabilendo in parte i pesi tra i due veicoli nell’azionariato di Project Redblack.

