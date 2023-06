Ledure: “Il Chelsea vuole offerte serie per Lukaku, ora tocca all’Inter”

Intervistato da Fabrizio Romano , Sebastian Ledure , avvocato di Romelu Lukaku , ha parlato del futuro dell'attaccante belga. Lukaku , infatti, è tornato a Londra dopo l'anno in prestito con la maglia dell' Inter . Il centravanti classe '93 avrebbe già dichiarato al Chelsea la volontà di vestirsi ancora di nerazzurro ma i Blues non sarebbero disposti a cederlo, nuovamente, con la formula del prestito. Per questo motivo, fa eco la notizia di un'offerta saudita di circa 90 milioni di euro accettata dal Chelsea ma rifiutata dagli agenti del belga. Ledure , poi, ci tiene a sottolineare che non vi sarebbero alcune trattative con il Milan . Ecco le sue parole.

"Non ci sono discorsi in corso col Milan. Romelu vuole continuare a giocare in Europa, lo ha confermato rifiutando di andare a giocare in Arabia Saudita oggi. La posizione del Chelsea è chiara, i club interessati devono presentare un'offerta seria. Per quanto riguarda l'Inter, la prossima mossa spetta a loro". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Thuram: ci siamo quasi >>>