Lecce, salvezza raggiunta con un gol di Colombo: “Ho pianto” | News

Lorenzo Colombo, attaccante del Milan in prestito al Lecce, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo aver segnato il gol della salvezza

Intervistato da 'Dazn' al termine di Monza-Lecce, Lorenzo Colombo ha rilasciato delle dichiarazioni dopo aver segnato il gol della salvezza. Queste le parole dell'attaccante di proprietà del Milan: "Io sono uno che difficilmente piange, mi sono uscite le lacrime come a tanti miei compagni. Abbiamo lottato duramente, ci davano per spacciati e con l'unione del gruppo siamo riusciti in questa impresa. L'importante che la palla sia entrata. Spero che a Lecce venga tutta la città, vogliamo festeggiare con loro. Ci siamo conquistati questa salvezza ogni giorno sul campo, abbiamo passato momenti difficili ma ci siamo riusciti". Segui insieme a noi il live di Juventus-Milan.