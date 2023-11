Borghi sul gol di Piccoli: “Mi sentivo ferito. Lo spirito del gioco …”

Borghi: "Mi sentivo ferito..."

"Poi io mi stavo preparando a commentare Juventus-Cagliari e vedevo la partita del Milan: ho visto annullare questo gol e veramente mi sentivo ferito per tutto quel che stiamo dicendo. È chiaro che lo spirito del gioco, almeno per me, è sempre la luce. Allo stesso modo, se devo parlare di quel che è successo, dico che è successo perché ci sono regole e protocolli. Per me molto opinabili, che però quasi ti obbligano ad andare in questa direzione. Bisogna cambiare qualcosa? Sicuramente".