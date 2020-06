Lecce-Milan, Lucioni: “Ci siamo allenati duramente: le motivazioni non mancano”

LECCE NEWS – Fabio Lucioni, difensore giallorosso, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima della sfida Lecce-Milan allo stadio ‘Via del Mare‘. Queste le dichiarazioni di Lucioni: “La voglia è tanta, abbiamo la voglia di conquistare quella salvezza che sarebbe tanto importante tanto storica per la piazza e la squadra. Ci saranno tante difficoltà, il caldo qui a Lecce si farà sentire tanto. Però ci siamo allenati duramente, abbiamo cercato di sopperire a tutte le difficoltà. Speriamo che il campo darà risposte positive”.

"Oggi è un'incognita, ricominciare dopo tanto tempo è un'incognita c'è sempre, loro hanno giocato in Coppa Italia contro la Juventus, stanno un po' meglio di noi, ma le motivazioni non devono mancare per una squadra che si deve salvare. Cambiano i punti di riferimento, da Zlatan Ibrahimovic che è un giocatore più statico, fisico, ad Ante Rebic ed i tre trequartisti che daranno meno punti di riferimento: saranno più imprevedibili: ci siamo allenati per questo, per mettere in atto ciò che dice il mister e speriamo di portare a casa punti".