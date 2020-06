Lecce-Milan, Castillejo: “Servono sudore, concentrazione e sacrificio”

MILAN NEWS – Samu Castillejo, esterno rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ prima della sfida Lecce-Milan allo stadio ‘Via del Mare‘. Queste le dichiarazioni di Castillejo:

Sullo stop per il coronavirus e la quarantena: “E’ molto difficile. Vivere senza il calcio e senza la passione per questo sport è molto dura. Oggi per noi ricomincia una nuova stagione fatta di 12 partite che saranno 12 finali. Vogliamo raggiungere il nostro obiettivo”.

Su come stanno lui e la squadra di Stefano Pioli: “Sto molto bene. Ci siamo allenati bene in questo periodo. A Torino abbiamo visto una squadra in 10 uomini dopo venti minuti che è riuscita a rimanere compatta e a giocare una buona partita. Oggi servono i tre punti che sono la migliore arma per ricominciare al meglio”.

Sulla partita d’andata e su cosa servirà oggi per vincere: “Oggi servirà tanta concentrazione dal punto di vista mentale. Abbiamo bisogno di sudore e sacrificio da parte di tutti per raggiungere la vittoria”. PER LE FORMAZIONI UFFICIALI DEL MATCH TRA GIALLOROSSI E ROSSONERI, VAI ALLA NEWS >>>