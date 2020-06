Lecce-Milan, Castillejo: “Non sarà facile senza Ibrahimovic e senza tifosi”

MILAN NEWS – Samu Castillejo, esterno offensivo rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima della sfida Lecce-Milan allo stadio ‘Via del Mare‘. Queste le dichiarazioni di Castillejo: “Penso che c’è tanta voglia da parte di tutti, dello staff, della società dei giocatori. Mancano 12 partite, dobbiamo raggiungere l’obiettivo, che è l’Europa. Oggi è la prima finale: dobbiamo portare punti a casa. La mancanza di Zlatan Ibrahimovic è importante, è un giocatore che ci dà tanto in campo e fuori. Non sarà facile, non è facile giocare senza tifosi, è una sensazione strana. Ma con Ante Rebic davanti possiamo fare un grande lavoro”. PER LE FORMAZIONI UFFICIALI DEL MATCH TRA GIALLOROSSI E ROSSONERI, VAI ALLA NEWS >>>

