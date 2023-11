Gianluca Rocchi , designatore arbitrale di Serie A e B, durante l’incontro organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento, è tornato sull'episodio del gol annullato a Roberto Piccoli in Lecce-Milan . L'ex arbitro ha detto: " Da uomo di calcio e sportivo posso capire il rammarico per un gol che poteva valere una vittoria , tra l’altro anche bello".

Ha poi aggiunto: "A chi mi chiede se il gol del Lecce con il Milan potesse essere convalidato utilizzando il così detto buon senso dell’interpretazione soggettiva delle decisioni rispondo in modo chiaro: non si può utilizzare il buon senso al posto del regolamento. Quanto accaduto in Lecce - Milan è normato, codificato. La sala VAR è dovuta intervenire per far applicare il regolamento".