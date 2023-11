Lecce-Milan, Rocchi: “Giusto annullare il gol di Piccoli”

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per la Serie A, ha detto la sua sul gol annullato a Roberto Piccoli in Lecce-Milan

Gianluca Rocchi , designatore arbitrale per la Serie A, in occasione della rubrica 'OPEN VAR' su DAZN, ha espresso le sue sensazioni sul fallo ai danni di Malick Thiaw da parte di Roberto Piccoli poco prima del gol poi annullato ai giallorossi in Lecce - Milan . Rocchi ha commentato positivamente la decisione di Abisso e sala VAR.

L'ex arbitro ha detto: "A Lecce lo step on foot è ancora più marcato, ma per noi quella è una decisione tutto sommato corretta. Ribadisco che non serve la volontarietà. Confermo, non è volontario, sennò sarebbe giallo e fosse violento sarebbe addirittura rosso. Fai fatica ad accettare questo episodio, ma se devi dare una linea uniforme per tutti è più facile sostenere la casistica che andiamo dicendo".