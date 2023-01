Lecce-Milan 2-2, Pioli: “La prestazione di stasera è da valutare”

Su dove può migliorare la squadra: "Credo che sia sempre difficile stabilire se la squadra è un po' troppo preoccupata o leggera. Io credo che essere preoccupato ti aiuta a preparare meglio la partita. Quindi io non vedo i miei giocatori preoccupati. Abbiamo sbagliato l'impatto della partita, è evidente. E' vero che siamo in linea con lo scorso campionato, ma stiamo ottenendo meno di quello che volevamo. Volevamo giocare meglio, nel secondo tempo è stato fatto ma la squadra può fare meglio ,può essere più precisa in tutte le zone del campo. Recuperare il Napoli? Dobbiamo recuperare tutto quello che abbiamo e cercare di farlo con continuità. La prestazione di stasera è da valutare per capire come mai abbiamo iniziato così male. L'aspetto caratteriale della mia squadra lo conosco, potevamo anche vincerla". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>