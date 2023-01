Lecce-Milan 2-2, Pioli: “La società si è già espressa sul mercato”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Dazn' al termine di Lecce-Milan , partita della 18^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio 'Via del Mare'. Ecco, dunque, un estratto.

Sul mercato: "La società si è già espressa. Stiamo recuperando i giocatori, spero di recuperare anche Rebic per la Supercoppa per avere più soluzioni. Origi sta bene ora, spero di recuperare presto anche Ibra. Siamo pronti, non abbiamo mancanze nell'organico. Al completo siamo più forti e convinti. Ci stanno mancando giocatori che sono anche dei leader. Ora dobbiamo analizzare il primo tempo e ripartire dal secondo tempo".