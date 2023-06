Lecce, Corvino: “Hjulmand? Chiediamo quello che il ragazzo vale” | News

Intervistato da 'Sportitalia', Pantaleo Corvino, dirigente del Lecce, ha parlato di Morten Hjulmand. Il centrocampista dei salentini piace a diversi club in Italia, tra cui anche al Milan. Ecco cosa ha detto di lui il direttore sportivo giallorosso: "Mi sarei meravigliato se non ci fossero stati interessi italiani o stranieri. Non posso smentirli, devo essere sincero: speriamo di raccogliere tanto quanto vale davvero il ragazzo, il giusto. Perché quello che chiediamo risponde veramente alle qualità del ragazzo che sul campo ha dimostrato di possedere". LEGGI ANCHE: Milan, settimana prossima decisiva per Musah >>>