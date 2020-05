Leao: “Prometto di dare tutto per la maglia del Milan: tifosi, supportateci”

MILAN NEWS – Rafael Leao, classe 1999, giovane attaccante portoghese del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Sky Sport‘. Queste le dichiarazioni di Rafael Leao sul futuro del Diavolo: “Non mi piace fare promesse ma preferisco rispondere sul campo. Ma prometto di dare tutto per questa maglia, chiedo ai nostri tifosi di supportarci ancora come già avvenuto più volte quest’anno nei momenti duri. Vogliamo riportare il Milan in Europa, nei posti che merita, nei grandi palcoscenici. Siamo il Milan”. LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA DI LEAO >>>

