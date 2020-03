Leao: “Orgoglioso e grato al Milan che ha puntato su di me”

NEWS MILAN – Protagonista dell’intervista di copertina di questo numero di Calcio2000 è l’attaccante portoghese del Milan Rafael Leão.

Queste le sue parole sulla chiamata dei rossoneri in estate: "Onestamente, all'inizio non ci ho creduto. Poi però, quando ho parlato con Maldini, una leggenda rossonera e del calcio mondiale, che ha vinto tantissimi titoli, ero felicissimo. Incredibile aver ricevuto la chiamata del Milan, è stato un altro di quei momenti che non scorderò mai. Come mi trovo? Benissimo. Sono orgoglioso di far parte di questa squadra e di poter giocare con questi colori. Sono felice e grato al Milan che ha puntato su di me".

