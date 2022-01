Leao: “Sono diventato concreto, continuo e deciso. Ecco il motivo …”

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport in cosa è migliorato e cosa ha fatto per diventare ancora più forte

Rafael Leao , attaccante del Milan , ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Sui suoi miglioramenti, evidenti, in questa stagione, Leao ha detto: "Prima non ero costante. Magari giocavo un quarto d’ora alla grande, poi mi fermavo o facevo le cose a metà, saltavo l’uomo e sbagliavo il passaggio chiave. Oggi sono diventato concreto, continuo nei 90 minuti, segno di più e faccio più assist. Gioco in una grande squadra, certo, ma ho cambiato il modo di approcciarmi alle partite. Sono deciso".

Ma come è scattato il 'clic' per tutti questi miglioramenti? Leao ha dichiarato, sicuro: "Un insieme di fattori. Conosco meglio la Serie A, ho avuto i consigli giusti dai miei e dal mio personal trainer. E non mi è mai mancata la fiducia della società, che mi ha sempre fatto sentire protetto, dei compagni e dell'allenatore".