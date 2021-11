Leao: “Champions, un sogno realizzato con il Milan delle 7 coppe”

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato a 'Repubblica' del suo sogno da bambino: giocare in Champions League. Missione compiuta!

Rafael Leao, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Repubblica' oggi in edicola. Interrogato sul suo sogno di giocare in Champions League, Leao ha dichiarato: "Lo era, fin da piccolo, e l'ho realizzato con il Milan, la squadra delle 7 Coppe dei Campioni e di Ricardo Kaká, Clarence Seedorf e Andrea Pirlo, che ammiravo, come Barcellona e Manchester United. Sono felice".