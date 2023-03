Leao, che bordata di Costacurta: “Non può essere chiamato campione”

Grande risultato centrato ieri sera dal Milan . I rossoneri hanno ottenuto la qualificazione ai quarti di finale della UEFA Champions League undici anni dopo l'ultima dopo aver superato agli ottavi di finale il Tottenham di Antonio Conte . La gara d'andata era terminata 1-0 grazie ad un gol di Brahim Diaz , mentre ieri sera, a Londra, il match è terminato 0-0, anche se la squadra di Pioli avrebbe sicuramente meritato di gonfiare in più circostanze la porta difesa da Forster. Nonostante il pareggio a reti inviolate, tanti calciatori si sono messi in evidenza, mentre altri un po' meno. E in questo secondo gruppo fa parte Rafael Leao , il quale non ha disputato una grande partita.

La prestazione del portoghese non è stata sufficiente in quanto non si è speso per dare una mano dietro, mentre in avanti non si è mai reso pericoloso. E la partita negativa di Leao non è passata di certo inosservata agli occhi di un grande ex calciatore del Milan, vale a dire Alessandro Costacurta. "Peggiore in campo, l'uomo in meno fino all'ottantaduesimo. E' stata la grande delusione della serata. Credo debba essere determinante. Abbiamo avuto campioni che facevano valere il titolo dei campioni, e questa sera ha dimostrato di non essere chiamato campione", il pensiero di 'Billy' ai microfoni di 'Sky Sport'. Maldini: "Non siamo al livello di Bayern, City o Real, ma ora ce la giochiamo".