Lazio, Tare: “Il secondo posto è un obiettivo da inizio stagione”

Igli Tare , ex giocatore e attuale dirigente della Lazio , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky, sostenendo come il secondo posto sia un obiettivo che la società biancoceleste ha da inizio stagione. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Igli Tare sull'obiettivo secondo posto per la Lazio

"E' inutile sottolineare quanto sarebbe importante chiudere al secondo posto, è un obiettivo prefissato ad inizio stagione. Rispetto all'anno scorso, la squadra ha fatto un altro passo avanti per quanto riguarda l'organizzazione: abbiamo numeri importanti, siamo la miglior difesa. Questo obiettivo è fondamentale per la crescita del progetto Lazio".