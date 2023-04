Lazio, Sarri sulla corsa Champions: “Non è facile, ancora 27 punti in palio”

Al termine del big match del 29° turno del campionato di Serie A , vinto dalla Lazio per 2-1 sulla Juventus , il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di DAZN, rilasciando alcune dichiarazioni in merito alla corsa Champions League .

Secondo l'allenatore toscano ancora non è facile, dal momento in cui ancora ci sono 27 punti in palio. Di seguito le sue parole a riguardo.

Lazio, le parole di Maurizio Sarri sulla corsa Champions League

"I punti sembrano tanti, ma in realtà ce ne sono 27 in palio e abbiamo partite durissime. Non è facile adesso e non era impossibile mesi fa quando eravamo sotto".