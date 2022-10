Lazio, Romagnoli: “Scudetto? Vedremo, ma è presto per parlarne” | News

Prima gioia personale per Alessio Romagnoli che ha trovato la prima rete con la maglia della Lazio oggi. I biancocelesti hanno vinto nel 'lunch match' contro lo Spezia per 4-0 e hanno trovato la terza vittoria consecutiva. Le altre reti portano le firme di Zaccagni e Milinkovic-Savic, quest'ultimo autore di una doppietta. Al termine del match, l'ex capitano del Milan ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 'Dazn': "Scudetto? Credo che sia ancora presto per parlare di quelle posizioni, dobbiamo fare il nostro e arrivare tra le prime quattro e poi si vedrà". Milan, le top news di oggi: ecco come stanno Saelemaekers e Origi.