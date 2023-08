Lazio, Pellegrini: “Non era una novità la mia volontà di tornare qui”

Intervenuto in conferenza stampa, il terzino della Lazio, Luca Pellegrini, ha parlato del suo ritorno in biancoceleste

Intervenuto in conferenza stampa, il terzino della Lazio e accostato anche al Milan, Luca Pellegrini, ha parlato del suo ritorno in biancoceleste: "Non è una novità la volontà di tornare qui. Per me la Lazio è famiglia. Sono stati fatti dei sacrifici, però fatti volentieri per tornare nel miglior ambiente che ci possa essere".