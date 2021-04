Lazio-Milan, Tassotti: “Occhio alle palle inattive” | Serie A News

Mauro Tassotti, ex giocatore rossonero, nell'intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato di Lazio-Milan

Mauro Tassotti, ex giocatore rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Tassotti ha parlato di Lazio-Milan, partita che si giocherà questa sera all'Olimpico: "Per la Lazio è uno spareggio Champions. In caso di sconfitta, sarebbe difficile pensare di poter recuperare. Chi la decide? Occhio alle palle inattive: all’andata il Milan la vinse così". Intanto Maldini pensa a Ilicic. Ecco l'offerta.