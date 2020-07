Lazio-Milan, Tare: “Stasera obbligati a vincere”

LAZIO NEWS – Igli Tare, direttore sportivo biancoceleste, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ prima del fischio d’inizio di Lazio-Milan dello stadio ‘Olimpico‘ di Roma. Queste le dichiarazioni di

“La parola d’ordine è continuità. Dopo la vittoria della Juventus, siamo chiamati in causa e obbligati a vincere stasera. Partita che ci può dare continuità che serve, anche per gli infortuni. Chi gioca gioca, solo con una vittoria possiamo restare in scia alla Juve”.

