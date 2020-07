Lazio-Milan, Massara: “Ibrahimovic ci darà un contributo decisivo”

MILAN NEWS – Frederic Massara, direttore sportivo rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ prima del fischio d’inizio di Lazio-Milan dello stadio ‘Olimpico‘ di Roma. Queste le dichiarazioni di Massara: “Dobbiamo affrontare una partita alla volta, sono tutte difficili. Questa in particolare. La presenza di Zlatan Ibrahimovic è importante, siamo felici di recuperarlo e di averlo per questo finale di campionato: ci darà un contributo decisivo. A Ferrara, alla vigilia, speravamo di poter vincere la partita: poi le partite vanno giocate sul campo, dopo 20′ la possibilità di recuperare lo 0-2 diventava un buon risultato. Abbiamo dimostrato però una buona condizione fisica, siamo cresciuti nel secondo tempo e questo ci fa ben sperare per terminare meglio questa stagione anomala”. PER LE FORMAZIONI UFFICIALI DELLA SFIDA TRA BIANCOCELESTI E ROSSONERI, CONTINUA A LEGGERE >>>

