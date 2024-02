Lazio-Milan, parla Luis Alberto

"Se pensiamo adesso al Bayern siamo fuori di testa. Se non vinciamo col Milan sarà dura avere la fiducia giusta per la Champions. Adesso dobbiamo pensare solo a venerdì, dobbiamo recuperare di testa e fisicamente. Speriamo sia una bella partita anche e soprattutto per la nostra gente. La responsabilità di questo momento è di tutti, ma anche verso che questo è un anno strano perché ogni volta che arriva la gara che può farti fare un salto in avanti invece si rivela quella che ti fa fare un passo indietro".