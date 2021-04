Lazio-Milan, il doppio ex Pancaro: “Cuore diviso. Ibra e Maldini fondamentali”

Giuseppe Pancaro, ex difensore di Milan e Lazio, ha parlato del match in programma lunedì, facendo una panoramica anche su alcuni singoli

“Lo diranno il tempo e i risultati. È stato bravo a creare empatia con l’ambiente Milan, il merito è suo, ma in piazze come questa devi vincere”.

Figure come Maldini e Ibra aiutano.

“Il rinnovo di Zlatan è stato fondamentale. La squadra ha bisogno di lui, quando non c’è è un altro Milan. Si è visto con il Sassuolo. Riguardo a Paolo, invece, dico che il calcio ha bisogno di persone come lui. La Champions sarebbe il premio per il suo gran lavoro”.