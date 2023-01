Milan, Gentile: “Contro la Lazio i rossoneri arrivavano tardi”

"Nella partita contro la Lazio, ma anche prima, il Milan ha dato la sensazione di arrivare un po’ dopo gli avversari sulla palla. Questa è una squadra che ha sempre girato ad una velocità alta, in quel modo è riuscita a sopperire ad alcune lacune; il Milan non è una squadra perfetta. L’altro anno ha vinto il campionato, non era nelle previsioni ma è andata oltre. Perché? Perché giocava bene e correva tanto, c’era un entusiasmo che in questa fase non stiamo vedendo".