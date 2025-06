Lazio, Lotito: “Tare? Persona seria e di qualità. Al Milan farà bene”

Infine, Lotito ha concluso con un pensiero su Simone Inzaghi, nuovo tecnico dell'Al-Hilal: "Io non esprimo giudizi sul comportamento delle persone… Storie di una morte annunciata. A Marotta non ho detto nulla. Il problema è che quando uno parte e deve vincere il triplete e poi non vince nulla… Come noi, eravamo proiettati all'Europa League e poi non abbiamo vinto nulla".