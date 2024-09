Samuel Gigot, nuovo difensore della Lazio, si è presentano in conferenza stampa come nuovo giocatore biancoceleste. Queste le parole su Nesta

Samuel Gigot , nuovo difensore della Lazio, si è presentano in conferenza stampa come nuovo giocatore biancoceleste. Queste le parole del giocatore riportate da Lalaziosiamonoi.

"Ringrazio il direttore Fabiani e il Presidente per questa opportunità. Come modelli ce ne sono tanti. Cannavaro lo seguivo fin da piccolo e anche Nesta, sono grandi difensori italiani che hanno fatto la storia. Credo che dobbiamo fare il massimo e dare tutto per i tifosi e per il club. Poi vediamo a che punto siamo".