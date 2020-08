Laxalt: “Pronti per ricominciare. Spiace per l’assenza dei tifosi”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Diego Laxalt, laterale mancino uruguaiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Milan TV‘ prima dell’allenamento mattutino a Milanello. Queste le dichiarazioni di Laxalt: “Sono contento di essere qui. E’ stato bello ritrovare i miei compagni dopo le vacanze. Le vacanze fanno bene per riposare, ma siamo pronti per ricominciare. Spiace che non ci siano qui i tifosi, ma speriamo che presto possano tornare a fare il tifo per noi”. LEGGI QUI LE PAROLE DEL PRESIDENTE ROSSONERO PAOLO SCARONI >>>