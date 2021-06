Laursen: “Kjaer? Il Milan è sempre stato il suo sogno, non mi ha sorpreso”

Martin Laursen, ex calciatore rossonero, ha parlato della sua Danimarca e delle qualità del difensore del Milan Simon Kjaer

Martin Laursen, ex calciatore rossonero, ha parlato della sua Danimarca e delle qualità del difensore del Milan Simon Kjaer. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': “Abbiamo una grande Nazionale quest’anno, hanno fatto molto molto bene con il vecchio CT e ora proseguono con quello attuale, che ha iniziato un anno fa, Kasper Hjulmand, il quale piace molto e che fa giocare un bel calcio. I giocatori poi sono bravi, riescono a giocare questo bel calcio che viene richiesto e anche i risultati sono stati ottimi. La Danimarca ha perso solo contro il Belgio nell’ultimo anno. La squadra è forte in difesa, e tutti i giocatori giocano per grandi squadre, con ruoli importanti. In Danimarca le aspettative sono molto alte, speriamo moltissimo che si possa fare bene perché la squadra è forte”.

E’ la Danimarca più forte dal ’92? “Nel ’92 non so se fossimo così forti. Abbiamo vinto, ma è stato un miracolo. È sicuramente la Nazionale più forte degli ultimi 10-15 anni. Ai Mondiali del 2002 e agli Europei del 2004 eravamo forti e abbiamo fatto bene. Degli ultimi anni questa è la squadra più forte. C'è stato un periodo in cui non eravamo così competitivi, ma adesso, leggendo i nomi dei giocatori e le squadre in cui giocano, mi rendo conto che squadra importante siamo diventati. I risultati poi sono buoni”.

Kjaer viene da due anni incredibili. È sorprendente questo livello? “A me non ha sorpreso. Kjaer ha fatto bene in tutte le squadre in cui ha giocato e ora ha un’età in cui è importante avere esperienza. È importante per la Danimarca e questo lo aiuta. Ha fatto benissimo in una squadra in cui ama giocare, il Milan è sempre stato il suo sogno. È molto contento e soddisfatto, ha tanto da dare e ha esperienza. Per la difesa è importantissimo”.

L'Italia come la vede a questo Europeo? "La squadra è buona, ho letto che si può giocare le semifinali. Possono fare bene e l'Italia è un grande paese: si spera sempre possa fare bene e con una squadra forte come quella che ha, penso possa togliersi qualche soddisfazione".